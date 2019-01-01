الأهلي يُكثف مفاوضاته لضم ظهير التعاون

بن مشعل يقود المفاوضات بنفسه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يُكثف الأهلي برئاسة أحمد الصائغ مفاوضاته مع التعاون لضم الظهير الأيسر إبراهيم الزبيدي.

وطلب برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني للراقي من إدارة النادي ضم ظهير أيسر لعدم اقتناعه باللاعبين المتواجدين في تلك الخانة، سواء كان أجنبيًا أو محليًا.

الهلال أسرع المعترضين على جدول الدوري السعودي

وجاء قرار المدرب بعد أن جرب لاعب خط الوسط الشاب علي الأسمري في خانة الظهير الأيسر خلال المباراة الودية ضد رودار السلوفيني ولم يقتنع بمردوده كثيرًا.

ويقود الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على الكرة في الأهلي المفاوضات مع التعاون لضم الزبيدي صاحب الـ30 عامًا، والذي ينتهي عقده صيف 2021 لكن مع وجود بند يُتيح التجديد لموسم إضافي.

وأفادت الصحف المتابعة أن التعاون وافق على بيع اللاعب بعدما كان معارضًا تمامًا لتلك الخطوة في البداية، ويتبقى فقط الاتفاق على المقابل المادي للصفقة.

يُذكر أن الأهلي ضم 4 لاعبين محليين في الميركاتو الحالي، وهم خالد البركة من الحزم وسلطان مندش ويزيد البكر من الفيصلي ومحمد خبراني من القادسية.

يُذكر أن الزبيدي لعب 32 مباراة رفقة التعاون في الموسم الماضي سجل خلالهم 3 أهداف وصنع 4.