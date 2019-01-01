محمد أبو سبعان ينتظر قرار سييرا لحسم مستقبله مع الاتحاد

الاتحاد يُقيم معسكره الإعدادي للموسم الجديد في مدينة مانشستر الإنجليزية حاليًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

ينتظر محمد أبو سبعان نجم الفيصلي قرار لويس سييرا المدير الفني للاتحاد لحسم مستقبله المعلق بين البقاء في جدة أو الرحيل لفريق آخر.

وكانت إدارة النادي السعودي قد اتفقت مع أبو سبعان على العودة لصفوف الفريق بعدما غادره عام 2016 باتجاه الفتح السعودي قبل أن ينتقل بعد عام واحد لصفوف الفيصلي.

وقد وافق المدرب سييرا على عودة اللاعب لكن بشرط أن يخضع لفترة تقييم فني خلال معسكر الفريق المقام في مدينة مانشستر الإنجليزية حاليًا.

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من جانب آخر، انضم الأرجنتيني إيمليانو فيتشو لمعسكر الاتحاد الخارجي بعدما نجح النادي في ضمه من فريق سانتوس ورغم معارضة العديد من جماهيره للصفقة.

تلك المعارضة الواسعة لضم اللاعب والتفاوض مع صاحب الـ35 عامًا لويس خيمينيز دفعت النادي لإصدار بيان يُؤكد به أن عملية شراء اللاعبين الجدد تتم بالمشاورة مع المدير الفني، موضحًا أن الاحترافية تفرض على الإدارة تلبية طلبات المدرب.

وأضاف النادي في بيانه "كافة الأسماء التي تم التعاقد معها أو الاستغناء عنها أو التي يجري حاليًا التفاوض معها تمت مناقشتها مع المدرب بشكل مستفيض، وتبادل وجهات النظر حيالها بحثًا عما يخدم الفريق فنيًا في المقام الأول دون النظر إلى اعتبارات أخرى ومنها الجانب المالي أو شهرة اللاعب".

يُذكر أن الاتحاد نجح مؤخرًا في ضم الثنائي عبد الإله المالكي وعبد الرحمن عبود.