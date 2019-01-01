اتحاد جدة يقترب من تلبية رغبات سييرا في سوق الانتقالات

الاتحاد يستعد للإعلان عن صفقتين من العيار الثقيل

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

بات اتحاد جدة قريبًا جدًا من الإعلان عن صفقتين من العيار الثقيل، إذ لا ينتظر النادي سوى اعتماد فوز رئيسه أنمار الحائلي من الهيئة العامة للرياضة.

وأفادت صحيفة عكاظ السعودية أن الاتحاد نجح بعد مفاوضات مكثفة من التوصل لاتفاق مع التعاون على ضم المهاجم المتميز عبد الفتاح آدم.

وأضافت أن المفاوضات بين الناديين بدأت في شهر رمضان الماضي بقيادة الإدارة السابقة للعميد بقيادة لؤي هاشم الناظر، ومن ثم تواصلت خلال الأيام الأخيرة بقيادة الحائلي حتى كُللت بنجاح رغم منافسة النصر والهلال على اللاعب.

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وتأتي تلك الصفقة بهدف تلبية رغبات المدرب خوسيه سييرا الذي حدد طلباته الفنية لتدعيم صفوف الفريق للموسم الجديد الذي سيخوض به منافسات محلية وقارية.

ولن يتوقف الاتحاد هنا، بل بات قريبًا كذلك من ضم إيميليانو فيشيو لاعب سانتوس البرازيلي، إذ من المتوقع أن يتقدم النادي بعرضه الرسمي لضم صاحب الـ30 عامًا بعدما طلب سييرا التعاقد معه.

وقد سبق لفيشيو أن لعب تحت قيادة سييرا في أندية يونيون إسبانيولا وكولو كولو وأخيرًا فريق شباب الأهلي دبي الذي لعب له معارًا الموسم الماضي.