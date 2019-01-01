الاتحاد ينجح في ضم عبد الرحمن عبود من الاتفاق

صفقة جديدة للنمور السعودية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أنهت إدارة الاتحاد بقيادة أنمار الحائلي اتفاقها مع عبد الرحمن عبود لاعب الاتفاق على ارتداء قميص الفريق خلال الموسم القادم.

وأفادت المصادر الصحفية السعودية أن المدرب لويس سييرا طلب التعاقد مع لاعب الوسط السعودي بالاسم نظرًا لإعجابه الكثير بقدراته واقتناعه بتقديم الإضافة المطلوبة للاتحاد.

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ودخلت الإدارة الاتحادية في مفاوضات مع الاتفاق لشراء عقد عبود، وقدمت أكثر من عرض رسمي لحسم الصفقة وصل آخرهم إلى 10 ملايين ريال سعودي.

وأفادت الصحف أن تلك المفاوضات ككلت اليوم بالنجاح وتوجه اللاعب إلى مدينة جدة بالفعل، لكن إدارة ناديه طالبته بالعودة لعدم تحويل الاتحاد للمبلغ المالي المتفق عليه، إلا أن الرئيس أنمار الحائلي تدخل وحل تلك المشكلة.

ومن المتوقع أن يُوقع صاحب الـ24 عامًا عقود انضمامه للعميد غدًا الخميس.

يُذكر أن العبود لعب 22 مباراة مع الاتفاق خلال الموسم الماضي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.