رسميًا | أهلي جدة يضم أليكسيتش من الدوري التركي

صفقة جديدة للنادي السعودي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن أهلي جدة رسميًا تعاقده مع دانييل أليكسيتش لاعب وسط مالاتيا سبور التركي.

وأوضح تويتر الأهلي أن اللاعب الصربي وقع مع النادي عقدًا يمتد لـ3 مواسم قادمة، بهدف دعم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

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ويقترب الأهلي كذلك برئاسة المهندس أحمد الصائغ من الإعلان رسميًا عن إلفيس ساريتش لاعب وسط سون سامسونج الكوري الجنوبي، إذ نجح النادي في التوصل لاتفاق كامل مع الفريق الكوري الجنوبي وكذلك اللاعب البوسني.

وسبق للصربي أليكسيتش أن ارتدى قميص عدة أندية أوروبية أبرزها جنوى وسانت إتيان، وقد انضم للفريق التركي خلال صيف 2018 وخاض معه الموسم الماضي 38 مباراة أحرز خلالهم 14 هدفًا وصنع 8 أهداف.

وفيما لم يكشف النادي السعودي عن التفاصيل المالية للصفقة، تحدثت عدة مواقع منها موقع ترانسفيرماركت أن ضم أليكسيتش كلف الأهلي 2 مليون يورو.

ونشر الحساب الرسمي للأهلي على تويتر مقطع فيديو يُظهر أهداف ومهارات صانع ألعابه الجديد، يُمكنكم مشاهدته أدناه ..