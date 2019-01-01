الأهلي على أعتاب التعاقد مع لاعب وسط سامسونج

الصفقة حسمت تمامًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

بات أهلي جدة على أعتاب التعاقد مع إلفيس ساريتش لاعب وسط سون سامسونج الكوري.

وأفادت المصادر المتابعة لسوق انتقالات الدوري السعودي للمحترفين أن الأهلي توصل لاتفاق مع اللاعب البوسني على كافة التفاصيل الخاصة بعقده الذي سيمتد لمدة عامين.

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ويأتي ضم اللاعب صاحب الـ28 عامًا بتوصية وطلب مباشر من المدرب برانكو إيفانكوفيتش الذي يراه التدعيم الأفضل لوسط ملعب الفريق.

وارتدى ساريتش قميص الفريق الكوري الصيف الماضي قادمًا من سراييفو في صفقة انتقال حر، وخاض 11 مباراة في الدوري الكوري أحرز خلالهم هدف واحد وصنع 6 أهداف.

وخاض اللاعب 14 مباراة مع منتخب البوسنة كانت آخرها مواجهة إيطاليا في يونيو الماضي، والتي خسرها الفريق بنتيجة 2-1، وقد أحرز ساريتش هدف واحد بقميص منتخب بلاده.

يُذكر أن بعثة الأهلي تتواجد في النمسا حاليًا حيث يُقام معسكر الفريق الخارجي استعدادًا للموسم الجديد، ومن المتوقع أن تعود البعثة إلى جدة يوم 25 يوليو الجاري لتواصل الاستعداد لمواجهة الهلال في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.