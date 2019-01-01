الصفقة الكبرى .. نجم بكين جوان على أعتاب الدوري السعودي

هنا التفاصيل الكاملة للصفقة الكبرى في السعودية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

بات جوناثان فييرا صانع ألعاب بكين جوان الصيني قريبًا جدًا من اللعب في الدوري السعودي للمحترفين الموسم القادم.

وأفادت المصادر الصحفية أن أهلي جدة يضع حاليًا الرتوش الأخيرة على الصفقة والتي من المتوقع أن تكون من أقوى صفقات سوق الانتقالات الصيفي في الدوري السعودي.

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وسبق للأهلي أن حاول ضم اللاعب الإسباني في يناير الماضي لكنه لم يتوصل لاتفاق مع النادي الصيني، وتُشير التقارير المتابعة أن بكين جوان يطلب 14 مليون يورو للتخلي عن فييرا.

وتسير المفاوضات جيدًا بين الناديين وهما قريبان من التوصل لاتفاق، فيما توصل الأهلي لاتفاق بالفعل مع فييرا صاحب الـ29 عامًا على الانضمام له بدءً من الموسم القادم.

ولعب فييرا لعدة أندية أوروبية قبل اللعب في الصين، أبرزها لاس بالماس وفالنسيا ورايو فاييكانو وستاندرج لييج.

وقد ارتدى قميص بكين جوان في فبراير 2018 مقابل 11 مليون يورو تقريبًا، ويُعد من أبرز نجوم الفريق منذ ذلك الوقت، إذ لعب معه 57 مباراة سجل خلالهم 24 هدفًا.