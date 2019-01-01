بعد تقليص عدد الأجانب - الاتحاد السعودي يخطر الأندية بتقليل القوائم إلى 30 لاعبًا

التعديلات مستمرة من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

بدأ الاتحاد السعودي لكرة القدم في إجراء بعض التعديلات على دوري المحترفين، استعدادًا لبداية الموسم الجديد 2019-2020.

الاتحاد اتخذ قرارًا الفترة الماضية بتقليص عدد الأجانب المقيدين في قائمة كل فريق من ثمانية لاعبين إلى سبعة فقط، بعد قرار زيادتها الموسم قبل الماضي.

الصفقات الرسمية التي تمت في منافسات دوري المحترفين السعودي

ووفقًا لصحيفة "عكاظ" السعودية فإن مصادرها أكدت أن الاتحاد السعودي أخطر أندية دوري المحترفين بأن قائمة كل نادٍ بداية من الموسم المقبل ستضم 30 لاعبًا فقط بواقع سبعة أجانب، لاعب واحد موالد، و22 لاعبًا محليًا.

وأوضحت الصحيفة أن الاتحاد قرر إلغاء استثمار اللاعبين المحليين والأجانب، وكذلك عدم إلزام الأندية بقيد خمسة لاعبين تحت 23 عامًا.

يذكر أن الميركاتو الصيفي انطلق في السعودية بداية من 12 من يونيو الجاري وحتى 31 من أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد بدوري المحترفين في 22 من أغسطس المقبل.