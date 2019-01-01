ميرتينز ينجو من العقوبة ويستعد لمواجهة يوفنتوس

مهاجم نابولي جاهز لقمة الأسبوع الثاني..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم مشاركة دريس ميرتينز نجم نابولي في المباراة المقبلة وقمة منافسات الأسبوع الثاني للكالتشيو ضد يوفنتوس.

جاء ذلك بعد تفاديه للعقوبة إثر اتهامه بالتمثيل للحصول على ركلة جزاء.

وتعود الواقعة إلى مباراة الأسبوع الأول بين فيورنتينا ونابولي، والتي انتهت بفوز الأخير 4-3، بينها ركلة جزاء تحصل عليها ميرتينز.

وأعلن الاتحاد الإيطالي اليوم أنه لن يتم النظر في هذا الاتهام، ليصبح حراً لخوض مباراة يوفي المرتقبة.

على الناحية الأخرى تم تغريم فيورنتينا مبلغ 10 آلاف يورو بسبب هتافات مسيئة ضد نابولي، فيما عوقب بولونيا بغرامة قدرها 3 آلاف نظراً لخطأ إداري وقع في تنظيم مباراته.