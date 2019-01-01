ميرتينز: لا أتخيل نفسي خارج إيطاليا

ميرتينز يجدد رغبته في البقاء مع نابولي

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال درايس ميرتينز نجم نادي نابولي إنه لا يرغب في الرحيل عن صفوف الفريق كما أشيع من بعض الصحف خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وكان ميرتينز قد أبدى من قبل رغبته في البقاء مع نابولي وداخل إيطاليا لسنوات قادمة، وجدد ما أبداه سابقًا مع نهاية الميركاتو الصيفي في أوروبا.

وحول ذلك، قال ميرتينز إنه لا يتخيل نفسه لاعبًا في أي من الدوريات الأوروبية أو غيرها سوى الدوري الإيطالي، مؤكدًا أنه يعطيه الحافز لممارسة كرة القدم"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 13, 2019

وأضاف: "شعرت بالراحة بشكل أكبر هنا في نابولي، كل شيء هنا يساعدني على تقديم أفضل ما لدي، المدينة والجماهير وزملائي اللاعبين والمدرب أشياء كافية للشعور بالسعادة"

وتابع: "لا أرغب في الرحيل عن إيطاليا، ولا أتخيل الابتعاد عن أجواء الكالتشيو يومًا ما، لقد حاربنا من أجل الفوز بالدوري وخسرنا الصراع في الأمتار الأخيرة، ولكنني أشعر بحماس كبير من أجل المحاولة مرة أخرى، ولدي يقين بأننا سننجح"

كوليبالي: لا أصدق أن دي لاورينتس رفض 100 مليون من أجلي

يذكر أن نابولي بقيادة ساري وخلفه كارلو أنشيلوتي قد حل وصيفًا للدوري الإيطالي في المواسم الثلاثة الأخيرة خلف البطل الثابت منذ 2012 يوفنتوس.