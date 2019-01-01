ميرتنز: ثنائية ليفربول لا تعني أي شيء .. والقائد يصفها بالمثالية

هكذا تحدث نجوم نابولي بعد إسقاط حامل لقب دوري الأبطال بهدفين دون رد

حذر مهاجم نابولي درايز ميرتنز من عواقب الإفراط في الفرحة بعد التغلب على ليفربول بهدفين نظيفين في افتتاح دوري مجموعات أبطال أوروبا، وذلك لتفادي ما حدث الموسم الماضي.

وكان ممثل الجنوب الإيطالي قد فاز على الريدز في ظروف مشابهة لهذه المباراة، لكنه في نهاية المطاف وده الكأس ذات الأذنين من المجموعات، بعد السقوط في "أنفيلد روود" في ختام المرحلة.

وبعد المباراة قال صاحب الهدف الأول في المباراة لشبكة "سكاي سبورتس" الناطقة بالإيطالية "عندما تحصل على النقاط الثلاث في مباراة كهذه، فإنها إشارة إلى أن كل شيء على ما يرام، لكن التغلب على حامل لقب دوري الأبطال لن يعني أي شيء إذا لم نواصل بنفس الطريقة".

وأضاف "رأينا سالزبورج يفوز بالستة على جينك 6-2، لذلك ينبغي علينا تحقيق نتائج جيدة في المباراة القادمة أيضًا، ولا ننسى أننا في الموسم الماضي قدمنا مباراة جيدة أمام ليفربول وانتصرنا عليهم بهدف نظيف، لكن في النهاية حصيلة النقاط لم تكن كافية للاستمرار في البطولة، لذا علينا أن نبذل قصارى جهدنا في كل مباراة".



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