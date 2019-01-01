ميرتساكر يدافع عن لويز بعد سقوطه أمام صلاح

تعرف على تصريحات قائد المدفعجية السابق حول ديفيد لويز

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

أكد قائد أرسنال السابق، بير ميرتساكر، أنّ ديفيد لويز جلب الكثير إلى الجانرز بقدومه في سوق الانتقالات الأخيرة مشيرًا إلى تفائله بجلب البرازيلي.

لويز تسبب في هزيمة أرسنال أمام ليفربول بعد ارتكابه ركلة جزاء بجذب محمد صلاح وكذلك ترك الفرعون المصري يراوغه ويسجل.

وقال مدرب الناشئين في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت": "أعتقد أنّ لويز سوف يتعلم من الأخطاء التي ارتكبها، وسوف يكون إضافة كبيرة للفريق".

وتابع: "شعرت بالسعادة للتعاقد معه لأنّه يجلب العديد من الأمور الجيدة التي تنقص أرسنال، أعتقد أننا ننتظر منه الكثير".

وكان ميرتساكر قد أشاد بمستوى مسعود أوزيل مؤكدًا أنّ اللاعب يمتلك إمكانيات كبيرة ولكنّه كسول بعض الشيء ويستطيع مساعدة الجانر.

واختتم: "أكثر شيء مقلق في لندن هي العصابات، لقد أصبح الأمر خطيرًا وكارثة أمنية يجب حلها".

وأ رجع صاحب الـ 34 عامًا سبب خروج أرسين فينجر في موسمه الأخير دون تحقيق بطولة إلى تخاذل اللاعبين واصفًا المدرب بالأستاذ.