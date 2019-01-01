بيانيتش: واثق في فوز يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا

ميراليم بيانيتش لاعب فريق يوفنتوس يؤكد على ثقته في قدرة فريقه يوفنتوس بتحقيق دوري أبطال أوروبا خلال السنوات القليلة المقبلة قبل مواجهة أتلتيكو مدريد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش نجم وسط ملعب فريق يوفنتوس أن فريقه قادر على التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا التي خسرها مرتين في آخر أربعة مواسم بالمباراة النهائية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن الفريق يملك من الإمكانيات ما يساعده على ذلك، لكنه في حاجة لتطوير عدة أمور أولًا.

فيديو| حكم يطرد لاعبًا ويعيده من أجل أن يطرده بالدوري البولندي

وقال بيانيتش: "أرى أن يوفنتوس يستطيع التتويج بدوري أبطال أوروبا خلال السنوات القليلة المقبلة، هذا هو حلمي وأنا في المكان الصحيح من أجل تحقيقه".

واَضاف: "في نهائي كارديف كنا نشعر أننا أقوياء للغاية، علينا أن نطور بعض الأمور من أجل أن نواجه مثل تلك التحديات داخل وخارج إيطاليا".

مشاكل حراسة مرمى بايرن ميونيخ تتواصل حتى بالتدريبات

وأكمل عن مواجهة أتلتيكو مدريد: "هم يقدمون كرة قدم شبيهة بيوفنتوس، لا يمنحون الخصم الكثير من المساحات، ولا يستقبلوا العديد من الأهداف، ولديهم لاعبون أقوياء".

واختتم تصريحاته: "لدينا فرديات أفضل منهم، وعلينا أن نصنع الفارق أمامهم، لابد أنهم متحمسون لأن النهائي سيكون على ملعبهم بعد خسارتهم لنهائيين في آخر خمس سنوات".