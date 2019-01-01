ميدو يوافق على قطع إعارة تيسير الجاسم والعودة للأهلي

اللاعب قد أبلغ ميدو برغبته الرحيل عن فريق الوحدة وهو ما لم يمُانع فيه المدير الفني المصري

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية سعودية عن موافقة المدير الفني أحمد حسام ميدو مدرب نادي الوحدة على رحيل اللاعب تيسير الجاسم إلى ناديه السابق الأهلي.

وبحسب التقارير فأنه الجاسم قد أبلغ إدارة الوحدة برغبته في قطع الإعارة والعودة إلى ناديه الأهلي، وقد أبدى ميدو، عدم الممانعة من رحيله.

وأضافت التقارير أن اللاعب قد أبلغ ميدو برغبته الرحيل عن فريق الوحدة وهو ما لم يمُانع فيه المدير الفني المصري. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وكان الجاسم قد غاب عن مباراة الوحدة أمس مواجهة الفريق أمام العروبة، في دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفقًا للعديد من التقارير الصحفية 🗞️: نادي @Alhilal_FC يوقع مخالصة مالية مع اللاعب مختار فلاتة 🔵 pic.twitter.com/iOiSeUoijm — موقع قول السعودي (@GoalSA) January 16, 2019

وكان تيسير الجاسم قائد النادي الأهلي السابق قد أنضم إلى نادي الوحدة على سبيل الأعارة لمدة موسم واحد قبل انطلاق الموسم.