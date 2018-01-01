ميدو يهدي الانتصار على الأهلي للاعبه بعد فقدان ابنته

المدير الفني للوحدة يعلق على فوزه التاريخي على الأهلي بالدوري

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أهدى أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق الوحدة السعودي، فوز فريقه على الأهلي بالدوري السعودي للمحترفين، إلى البرازيلي فرنانداو لاعب فريقه، الذي فقد ابنته.

الوحدة حقق الانتصار على الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد، بالجولة الخامسة عشر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ميدو أكد خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، على أن لاعبي فريقه الوحدة، تعاهدوا على الفوز من أجل إهدائه لزميلهم فرنانداو بعد فقدانه ابنته.

المدرب المصري تابع: "فريق الأهلي كبير ويمتلك كل الإمكانيات الكبيرة، وجميع لاعبوه كبار في كل مركز".

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المدير الفني المؤقت للوحدة أشار إلى أن جميع لاعبي الفريق نفذوا جميع التعليمات على أكمل وجه، واستطاعوا أن يحققوا الانتصار.

أحمد حسام ميدو اختتم تصريحاته قائلًا: "مبروك لجماهير الوحدة وأهل مكة الفوز، وسيكون بداية لعودة الفريق إلى الانتصارات".

ميدو يتولى مهمة المدير الفني للوحدة بشكل مؤقت، حيث مباراة الأهلي هي الأخيرة له مع الفريق.