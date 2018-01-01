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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

ميدو يبدأ مشواره مع الوحدة السعودي باجتماع مع اللاعبين

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أحمد حسام ميدو يتولى مهمته كمدير فني للوحدة السعودي بشكل فعلي

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

بدأ أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق نادي الوحدة السعودي، مهمته مع الفريق الوحداوي، اليوم الأثنين، بعد توليه المسؤولية بشكل رسمي.

الوحدة أعلن أمس الأحد، عن تولي أحمد حسام ميدو منصب المستشار الفني للفريق، وأيضًا المدير الفني بشكل مؤقت لحين التعاقد مع جهاز فني جديد.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن ميدو اجتمع مع لاعبي الوحدة قبل بداية التدريبات، وذلك خلال أول تدريب له مع الفريق.

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ميدو حرص على مصافحة اللاعبين وتحيتهم على الأداء الذي قدموه خلال الفترة الماضية، حيث قدم لهم شرحًا على متطلبات المرحلة المقبلة.

إدارة الوحدة قررت الاعتماد على ميدو كمدير فني، بعد رحيل البرازيلي فابيو كاريلي خلال الفترة الماضية.

ويحتل الوحدة المركز السابع بترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين برصيد 21 نقطة.

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