ميدو: محمد صلاح ضحية نجاحه وتعرض للظلم

لاعب توتنهام الإنجليزي السابق يتحدث عن مواطنه محمد صلاح

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد أحمد حسام ميدو، لاعب توتنهام الإنجليزي السابق، على أن محمد صلاح لاعب ليفربول، تعرض للظلم، بعد خروجه من تشكيل الأفضل بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي هذا الموسم، شهدت خروج محمد صلاح منها، بالرغم من أنه متصدر ترتيب هدافي البطولة، مع سيرجيو أجويرو وأوباميانج بـ19 هدفًا.

ميدو قال خلال تصريحات لقناة "سي إن إن سبورت" اليوم الجمعة: "محمد صلاح يقدم موسمًا رائعًا، وهو ضحية نجاحه، لأن الجميع ينظر إليه ويتذكر ما فعله الموسم الماضي".

"أنا لا أريد لـ ليفربول بالتأكيد أن يفوزوا بالدوري .. موقفي يحتم علي ذلك، لكن أنت تعرف أن انزلاقة واحدة بإمكانها أن تُضيع لقب الدوري من بين أيدينا" 😅



جمهور ليفربول سيغضب كثيرًا بحديثك هذا يا رحيم 🤷‍♂️✋ pic.twitter.com/S1ASP07C9M — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 26, 2019

لاعب توتنهام السابق تابع: "صلاح هذا الموسم يعد من أفضل اللاعبين بالدوري الإنجليزي، وتفاجأت بخروجه من تشكيل العام، باختيارات رابطة اللاعبين المحترفين".

مدرب الوحدة السعودي السابق اختتم حديثه قائلًا: "استحق كلًا من رحيم ستيرلينج وساديو ماني التواجد أيضًا، وسيرجيو أجوير استحق أيضًا، ولكنني مع اختيار صلاح، لأنه ضحية نجاحه".

مانشستر سيتي يتصدر ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 89 نقطة، وخلفه يأتي ليفربول بـ88 نقطة، قبل نهاية البطولة بثلاث جولات.