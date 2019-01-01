ميدو عن أسعار تذاكر كأس أفريقيا: مصدوم، هل أصبحت كرة القدم لعبة الأغنياء في مصر؟

النجم المصري السابق يتحدث عن أسعار تذاكر كأس أمم أفريقيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى أحمد حسام ميدو صدمته من أسعار تذاكر كأس أمم أفريقيا التي أعلنت اليوم في القاهرة، وطالب وزير الرياضة المصري بالتدخل لتخفيض أسعار الدرجة الثالثة الموجهة لفئة الجماهير الأقل دخلًا في البلاد.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة أسعار التذاكر اليوم وجاءت مرتفعة بشكل صادم لجُل المتابعين، وقد نالت انتقادات الجماهير والمحللين على نطاق واسع.

وكتب ميدو على حسابه الرسمي على تويتر "بصراحة مصدوم من أسعار تذاكر الدرجة الثالثة في كأس الأمم..٢٠٠ جنيه كتير جدا!! هل أصبحت كرة القدم فجأة لعبة الأغنياء في مصر؟ من من محدودي الدخل سيدفع ٦٠٠ جنيه لمشاهدة الثلاث مباريات الأولى لمنتخبنا في ١٠ ايام اي ٣٥٪ من دخله الشهري!! أرجو اعادة النظر في أسعار تذاكر الدرجه الثالثة".

ردود أفعال الجماهير - أسعار تذاكر أمم إفريقيا "مش في مستوى المواطن المصري"

أضاف "ارفع أسعار تذاكر الأولى والمقصورة الرئيسية كما تشاء فهناك فئه في مصر قادره على دفع حتى ١٠ آلاف جنيه لتذكرة الدرجه الأولى أما تذاكر الثالثة يجب ان لا تتعدى ال ٥٪ من دخل الخد الأدنى للأجور..وهو ١٠٠ جنيه على أقصى تقدير!!".

"ده كمان ١٠٠ جنيه كتير!! مره أخرى أطالب السيد وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي بالتدخل فورا لتعديل أسعار تذاكر الدرجه الثالثة بما يتناسب مع قدرات محدودي الدخل في مصر..كرة القدم هي لعبة الفقراء وستظل لعبة الفقراء وبالفقراء اعني من يمارسونها ومن يتابعوها ويشجعونها!!".

وتنطلق البطولة في 21 يونيو القادم في مصر، ويُمكنكم الاطلاع على أسعار التذاكر من هنا.