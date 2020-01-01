ميدو: طارق سليم قال لي أنت لائق على الأهلي وأعشق شقيقه صالح

أحمد حسام ميدو يكشف عن تفاصيل حدثت بينه وبين طارق سليم أسطورة الأهلي.

تحدث أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، عن العلاقة الطيبة التي كانت تجمعه بالراحل طارق سليم، أسطورة النادي الأهلي.

ميدو قال خلال تصريحات عبر قناة أبو ظبي الرياضية: "بعد وفاة الأسطورة صالح سليم بخمسة أشهر، حضر شقيقه طارق سليم حفل زفافي، بالرغم من أنه رمز من رموز النادي الأهلي، وهو الأمر الذي أعتز به جدًا".

وتابع: "طارق سليم أخبرني بشيء لم أقوله من قبل، حيث قال لي بالنص (أن لائق على النادي الأهلي)".

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وأردف: "كابتن طارق سليم كان يخبرني دائمًا أنه يحبني مثل ابنه، عندما كنت لاعبًا في أياكس أمستردام الهولندي، بالرغم من أنني واحدًا من أبناء نادي الزمالك".

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واختتم ميدو تصريحاته قائلًا: "أعشق صالح سليم، أسطورة الأهلي الراحل، لأنه كان رمزًا وفخرًا لجميع اللاعبين، لما وصل له وشخصيته الرائعة، وكنت أتمنى مقابلته ولكن لم يحدث هذا".

أحمد حسام ميدو يمتلك تجربة احترافية كبيرة في أوروبا، حيث لعب في صفوف توتنهام الإنجليزي وروما الإيطالي وسيلتا فيجو الإسباني، وغيرها من الأندية.