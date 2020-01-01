ميدو جابر: لاسارتي سبب رحيلي عن الأهلي وأحب كارتيرون كثيرًا

ميدو جابر يتحدث عن سبب رحيله من الأهلي إلى المقاصة.

كشف ميدو جابر، لاعب فريق مصر المقاصة، عن أنه لم يطلب الرحيل عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، متحدثًا عن علاقته بمدربه السابق حسام البدري.

جابر قال خلال تصريحات تليفزيونية: "قلت في وقت سابق بأن اللاعب في الأهلي يومًا يساوي 10 سنوات في أندية أخرى، ولعبت في صفوف القلعة الحمراء سنتين ونصف".

لاعب المقاصة الحالي تابع: "شرف لي ارتداء قميص الأهلي، وحققت البطولات معهم، ووصلنا إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا مرتين، ولكننا لم نوفق في التتويج باللقب".

المزيد من الفرق

وأردف: "لم أطلب الرحيل عن الأهلي، كنت ألعب تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بشكل مستمر، وكنت أحبه كثيرًا، وله الفضل علي، ولكن بعد رحيله جاء الأوروجوياني مارتين لاسارتي".

وواصل: "تلقيت عروضًا للإعارات من أندية كثيرة، ولاسارتي كان مرحبًا برحيلي دون مشاهدتي، فطلبت الرحيل نهائيًا، وخطوة الرحيل عن الأهلي كانت صعبة جدًا".

جنش: لم أجدد عقدي ويجب أن نعمل على تقليل التعصب الجماهيري

واستطرد قائلًا: "حسام البدري مدرب كبير جدًا، وتعامله مع كل اللاعبين كان احترافيًا، وخلال فترته بالأهلي كان هناك العديد من اللاعبين المميزين، وكنت أجلس كثيرًا كبيدل، وتحدثت معه للمشاركة".

واختتم جابر تصريحاته قائلًا: "حسام البدري رفض رحيلي عن الأهلي، وقال لي أنني سألعب ولعبت بشكل طبيعي".

ميدو جابر كان لاعبًا في صفوف الأهلي، قبل قرار ناديه برحيله إلى صفوف المقاصة، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019.