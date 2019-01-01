ميدو : الوحدة لن يُنافس على مقعد آسيوي ومنتخب مصر هدفي

وجود فرق مثل الهلال والنصر والأهلي والشباب، يُقلل من فرص حصول الوحدة على مقعد

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكد المدير الفني المصري أحمد حسام "ميدو"، مدرب نادي الوحدة السعودي، على صعوبة منافسة فريقه على المقعد الآسيوي خلال الموسم الحالي 2018|2019.

ميدو قال في تصريحات تلفزيونية لقناة "العربية"، أن وجود فرق مثل الهلال والنصر والأهلي والشباب، يُقلل من فرص حصول الوحدة على مقعد آسيوي بنهاية الموسم.

ميدو برر هذه التصريحات قائلاً : هناك فارق كبير في حجم الاستثمارات مع الهلال والنصر والأهلي والشباب، لاسيما وأن الأندية الأربعة تم دعمها بأضعاف الأرقام التي حصل عليها الوحدة.

المدير الفني المصري كشف عن سبب موافقته على التدريب بالدوري السعودي قائلاً : وجود مدربين كبار ولاعبين أصحاب مستوى عال، وطموح نادي الوحدة جعلني أوافق على العمل مع الفريق.

حول إمكانية حصد لقب كأس خادم الحرمين الشريفين قال ميدو : طريقنا لن يكون سهلاً لأنه أمامنا التعاون في ربع النهائي وفي حالة التأهل من الممكن أن نواجه الهلال، لكن نحلم بتحقيق اللقب ونأمل أن نصل بعيداً.

🚨 رسميًا: الهلال يعلن عن تولي زوران ماميتش مهمة المدير الفني للفريق الأول بالنادي وإنهاء عقد جورجي جيسوس بالتراضي pic.twitter.com/w4tRlvTR6l — موقع قول السعودي (@GoalSA) January 30, 2019

وبسؤال "العالمي" كما تُطلق عليه جماهير الكرة المصرية حول زيادة عدد المحترفين بالدوري السعودي قال : وجود ثمانية لاعبين أجانب في الدوري لا يحد من تطور اللاعبين السعوديين بشكل أساسي، بل هناك عناصر أخرى لابد من تفعيلها من أجل إتاحة الفرصة للأسماء الشابة والعناصر المميزة.

وأخيراً قال حول الحلم الذي يتطلع إلى تحقيقه قال : أتمنى الإشراف على تدريب المنتخب المصري في المستقبل، لكنه ما زالت بحاجة للمزيد من العمل والتطور.