ميدو: أطالب الفيفا منع اللاعبين الصائمين خوفًا من الموت

طلب أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق لفريق الوحدة السعودي، من الاتحادين الدولي لكرة القدم، والأوروبي للعبة، بعدم السماح للاعبين الصائمين من المشاركة في المباريات.

أحمد حسام نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدات جاءت كالآتي:

"أرجو إيقاف اللاعبين من اللعب أثناء صيامهم خاصة بعد وصول اللعبة لهذه المستوى وذلك الإيقاع الكبير أثناء صيامهم".

"أعلم أنني سوف أتعامل بقسوة بسبب ما أقوله خاصة أنني مسلم، لكن لا يمكن السماح اللاعبين تتراوح أعمارهم بين 18 و19 عامًا الصيام والركض من 12 أو 13 كيلو متر وجسمهم لا يتعرض لطعام أو سوائل لمدة تقترب من 18 ساعة".

I know I will get a lot of stick for what I’m saying especially that I’m Muslim and all but come on you can’t allow 18 and 19 years old boys to decide to run for 12 or 13 KM and making all this number of sprints with out having any food or fluids for more then 18 hours!!