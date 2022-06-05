يرد على ميسي ولن يترك مكانته بسهولة .. ماذا قدم رونالدو ضد سويسرا؟

في نفس ليلة تألق ليونيل ميسي يأبى كريستيانو رونالدو أن يتراجع أو يستسلم، فماذا قدم ضد سويسرا؟!

حقق المنتخب البرتغالي فوزًا كبيرًا للغاية على نظيره السويسري بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري الأمم الأوروبية.

الفوز الكبير جاء بشكل أساسي بفضل تألق كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الذي بدأ مباراة اليوم بشكل أساسي بعد أن حل بديلًا في لقاء الجولة الأولى ضد إسبانيا.

رونالدو صنع الهدف الأول لمنتخب بلاده لصالح ويليام كارفاليو في الدقيقة الـ 15 بعد أن تم إلغاء هدف سويسري في الدقيقة السادسة بداعي لمسة يد.

وأضاف رونالدو الهدفين الثاني والثالث لمنتخب بلاده في الدقيقتين الـ 35 والـ 39 قبل أن يُلغي الحكم الهدف الثالث له والرابع لفريقه في بداية الشوط الثاني بداعي التسلل.

يأتي هذا في نفس الليلة التي سجل فيها ليونيل ميسي خمسة أهداف أمام منتخب إستونيا ليضيق الخناق في صدارة هدافي كرة القدم عبر التاريخ مع رونالدو.

ماذا قدم رونالدو ضد سويسرا؟

النجم البرتغالي الذي غاب عن التشكيلة الأساسية في مواجهة إسبانيا لعب أساسيًا وأنهى المواجهة ضد سويسرا على أرضه ووسط جماهيره ليخوض 90 دقيقة كاملة.

ثنائية في 5 دقائق! ⚽️⌚️



سجل كريستيانو رونالدو رقماً قياسياً بتسجيله الهدف 117 في 187 مباراة دولية منذ ظهوره الأول مع البرتغال عام 2003! 🔥 pic.twitter.com/ocYWPAV18a — GOAL Arabia (@GoalAR) June 5, 2022

سدد رونالدو الكرة خمس مرات منهم ثلاثة على المرمى سجل منهم هدفين وألغي له الثالث بداعي التسلل، كما سدد مرتين خارج المرمى.

صنع رونالدو فرصتين لزملائه لكن لم يتم تسجيل سوى كرة واحدة منهما كانت تخص الهدف الأول للفريق البرتغالي عن طريق ويليام كارفاليو.

مرر رونالدو الكرة 29 مرة بشكل صحيح بنسبة دقة 93% ارتفعت إلى 95.5% في منتصف ملعب سويسرا.

التحم رونالدو في كرتين بشكل ناجح وخسر مثلهما بنسبة نجاح 50% وفي الهواء التحم مرة واحدة ولم ينجح.

على المستوى الدفاعي فشل كريستيانو رونالدو في المشاركة بشكل فعال، حيث لم يساهم سوى في تشتيت كرة واحدة.