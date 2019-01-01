ميتشو يتحدث عن فترة التوقف الدولي وتأثيرها على الزمالك

الزمالك يستعد لاستئناف مباريات الدوري المصري

حقق فريق الزمالك الفوز على نظيره حرس الحدود وديًا، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ضمن استعداداتهما لعودة مباريات الدوري المصري الممتاز عقب انتهاء كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أصدر قرارًا بتأجيل جميع مباريات الدوري المصري إلى ما بعد البطولة، على أن تستأنف كما هو الترتيب المعلن مسبقًا مع تأجيل مباراة القمة لنهاية الدور الأول.

الزمالك يسعى في الوقت الحالي بتحسين الأداء بعد فقد نقطتين أمام نادي مصر، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق أمام الصاعد حديثًا إلى الدوري الممتاز.

وقال الصربي ميتشو سيدروفيتش المدير الفني للزمالك في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "عسكر ٦ اكتوبر كان ضروريا للفترة القادمة ، وحرصنا من خلاله علي التحضير الفني والبدني والتكتيكي ، ورفع اللياقة البدنية خاصة اننا مقبلون علي مواجهات متواصلة تحتاج الي لياقة مرتفعة".

وتابع: "فترة المعسكر غاب عنها الأربعة لاعبين المنضمين للمنتخب الأوليمبي وتواجد لاعبو المنتخب الاول وثنائي منتخب تونس وكان الغرض من تواجدهم معنا هو التوازن بين الحمل الذي نقوم به والحمل هناك مع المنتخبات".

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واختتم ميتشو تصريحاته: "حرصنا خلال فترة التوقف السابقة في شهر اكتوبر ، علي رفع المعدل البدني للونش وزيزو واوباما وكانت النتيجه ظهورهم بشكل طيب وعليه انضم زيزو بسبب أدائه للمنتخب".

ويبدأ الزمالك مبارياته عقب استئناف الدوري المصري الممتاز بمواجهة إنبي، قبل أن يسافر إلى الكونغو لمواجهة بطلها مازيمبي ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا.