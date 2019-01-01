ميتشو يوجه رسالة خاصة لجماهير الزمالك بعد رحيله

المدرب الصربي حرص على توجيه رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء بعد رحيله.

حرص الصربي ميتشو، المدير الفني السابق لفريق الزمالك، على توجيه رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء، بعد رحيله عن تدريب الفريق الأبيض.

مجلس إدارة الزمالك أعلن إقالة ميتشو من تدريب الفريق، بعد الخسارة التي تلقاها الفريق من مازيمبي الكونغولي، في دوري أبطال إفريقيا.

ميتشو كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء فيها: "أنا ممتن لجميع الجمهور المصري، خاصة الذين يبقون الزمالك في القلب، الرحلة لا تنسى".

المدرب الصربي تابع: "خالص التقدير مني إلى جميع اللاعبين والعاملين في إدارة الزمالك، وكان من دواعي الشرف والسرور، العيش وحب كرة القدم معكم، حظًا سعيدًا وأفضل للجميع".

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ونشر ميتشو مع هذه الكلمات، صورة تتويجه بكأس مصر مع الزمالك الموسم الماضي، مصاحبة نسبة انتصاراته التي وصلت إلى 64%".

ميتشو رحل بعد الخسارة من مازيمبي بثلاثة أهداف دون رد، وذلك بسبب سوء نتائج الفريق الأبيض خلال الفترة الأخيرة.

الزمالك أعلن عن التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون، من أجل قيادة الفريق خلفًا لميتشو، حيث قاده في مباراة الشرقية بكأس مصر.