ميتشو : أعرف مازيمبي جيًدا والزمالك حضر لتحقيق نتيجة إيجابية

الزمالك قد بلغ دور المجموعات بعد إقصاء ديكاداها الصومالي من دور الـ64، وجينيراسيون فوت السنغالي من دور الـ32 للمسابقة

أكد المدير الفني الصربي ميتشو، المدير الفني للزمالك، على صعوبة مواجهة نادي مازيمبي الكونجولي غدًا السبت في منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الفريق المصري غدًا مباراة افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، خارج الديار، طامحًا في تحقيق نتيجة إيجابية.

وكان الزمالك قد بلغ دور المجموعات بعد إقصاء ديكاداها الصومالي من دور الـ64، وجينيراسيون فوت السنغالي من دور الـ32 للمسابقة.

خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة قال ميتشو : "بالتأكيد ستكون هناك بعض الصعوبات التي تجعل المباراة ليست بالسهلة، خاصة وإنها في أجواء مختلفة مثل المناخ والملعب الصناعي والجمهور".

ميتشو أكمل : "الزمالك سيعمل بكل قوة على تحقيق نتيجة إيجابية نظرًا لأن أول مباراة تكون هامة لمواصلة المنافسة".

وعن المنافس قال ميتشو : "نعرف قدر مازيمبي جيدًا ولديهم مدرب جيد وهو صديق لي وأعرف قدرات الفريق جيدا وأبرز نجومه".

مازيمبي، المواجهة الكئيبة للزمالك!

وأنهى المدرب الصربي تصريحاته : "أعرف عراقة فريق مازيمبي، فهو يحتفل حاليًا بمرور 80 سنة على تأسيسه، وأعرف قدرات لاعبيه جيدا، وهم على أعلى مستوى، لكن الزمالك لديه المزيد من الخبرات وهو بطل الكونفدرالية وجميع اللاعبين جاهزون للمباراة".