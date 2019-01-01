مياتوفيتش: بيل يشعر بالمرح في مدريد رغم الهتافات المضادة

يصفونه بلاعب الجولف ولا يشعر بالحرج.. كيف يتعامل بيل مع جماهير ريال مدريد؟

قال نجم ريال مدريد السابق مياتوفيتش إن الجناح الويلزي جاريث بيل ما زال يشعر بالمرح في ريال مدريد رغم الهتافات التي تهاجمه من قبل الجماهير.

وكان جاريث بيل قد تعرض لهتافات ساخرة من قبل جماهير ريال مدريد بعد تصريحاته الأخيرة بأنه بات مهتمًا بالجولف بشكل أكبر من كرة القدم وباللعب مع ويلز أكثر من اللعب مع الفريق الملكي.

ونتيجة لذلك، باتت جماهير ريال مدريد تنعت بيل بـ "لاعب الجولف" بصورة ساخرة، مما اعتبره البعض نهاية علاقة اللاعب بجماهير الميرينجي.

وحول ذلك، قال مياتوفيتش إن جاريث بيل ما زال يشعر بحالة جيدة في ريال مدريد على الرغم من كل ذلك من قبل الإدارة والجماهير.

وأضاف: "الأمر ليس كما يصور له، بيل بدأ الموسم بشكل جيد وقبل الإصابة كان أحد أهم لاعبي الفريق وأحد أهم قطع تشكيل زيدان العام الحالي"

وتابع: "مسألة لاعب الجولف وهتافات الجماهير تضيف بعضًا من المرح فقط، هو قادر على التعامل معها بشيء من الفكاهة وجعلها هامشية"

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يذكر أن جاريث بيل قد صرح مؤخرًا بأنه أصبح يستمتع أكثر بكرة القدم حين يلعب بقميص منتخب ويلز أكثر مما يحدث بقميص ريال مدريد.