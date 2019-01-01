مياتوفيتش: بيل لن يقود ريال مدريد أبداً
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أبدى بيدراج مياتوفيتش مهاجم ريال مدريد السابق استياءه من حالة جاريث بيل لاعب الفريق، مع تكرار إصاباته وعدم حفاظه على مستوى ثابت.
وقال مياتوفيتش:"إنه أمر مؤسف، أنا أحب بيل ولكنه ليس قريباً من أن يصبح قائداً لفريق بحجم ريال مدريد، بعد رحيل كريستيانو رونالدو".
وأضاف:"الأمر مقلق للغاية، إنه يصيب نفسه كثيراً".
وكان رونالدو قد رحل في يوليو الماضي إلى يوفنتوس مقابل 117 مليون يورو، بعد أن بات الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا ولريال مدريد في جميع المسابقات.
يذكر أن مياتوفيتش لعب للملكي بين عامي 1996 و1999 حيث توج معه بـ4 بطولات.