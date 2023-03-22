"مؤشر لخدمات غير قانونية".. الغموض يزيد حول مدفوعات برشلونة لنيجريرا

أحمد مجديأحمد مجدي
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Enríquez Negrera árbitroNoticias de Gipuzkoa
الدوري الإسباني - لا ليجابرشلونة

الملف يزداد غموضًا كلما تقدمت التحقيقات

في كل مرة يتقدم فيها سير إجراءات التحقيق في قضية مدفوعات برشلونة لنائب رئيس لجنة الحكام السابق إنريكيز نيجريرا، تتكشف بعض الحقائق وفي نفس الوقت يزداد الغموض.

آخر ما تم التوصل إليه بعد الحديث عن أن الأموال كانت تذهب في شكل هدايا للحكام، هو تأكيد وزارة الخزانة الإسبانية على أن تلك الأموال "لا يوجد أي إثبات على أنها أثرت على الأداء التحكيمي لأي حكم أو أسهمت في تغيير نتائج أي مباراة".

تقرير حصلت عليه وكالة الأنباء الإسبانية تحدثت عن أن "عدم وضوح المعلومات حول هذه المدفوعات" يشير إلى أن الفواتير يمكن أن تكون مؤشرًا لـ"خدمات غير قانونية" مثل تداول معلومات سرية أو التأثير على تعيينات التحكيم أو المشاركة في تغيير النتائج.

ومع ذلك، لم يتم إثبات أي سلوكيات مؤكدة تمثل خروقات في هذه الأمور، ولا يوجد دليل وفقًا لكافة التقارير يشير إلى أن هناك أي استفادة تحكيمية حصلت لبرشلونة جراء هذا الملف برمته.

Escrito de acusación de la Fiscalía al FC Barcelona por el 'Caso Negreira'Goal

لكن ما يثير الحيرة أكثر، هو إصرار رئيسي برشلونة ساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو على إبقاء مدفوعات نيجريرا مسألة سرية للغاية حتى بين أروقة خزائن النادي الكتالوني، مدفوعات تصل قيمتها في السنوات كلها إلى 7.5 ملايين يورو ومن الوارد أن تكون قد ذهبت في اتجاه يخدم مصلحة برشلونة وفقًا لسير التحقيقات الذي لم ينته إلى الآن والذي قد يضع برشلونة أمام "قضية فساد مستمر".

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