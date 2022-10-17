مؤشر خطير .. قرار مفاجئ في مركز التحكيم قبل إصدار قرارات قضية حمد الله

ماذا يحدث في مركز التحكيم السعودي في ظل تحقيقه في قضية النصر وحمد الله والاتحاد؛ القضية الأكثر جدلًا حاليًا بالوسط الرياضي؟!

اتخذ يحيى الشريف؛ رئيس غرفة تحكيم منازعات كرة القدم، قرارًا صادمًا، في الوقت الذي ينتظر به الجمهور إعلان نتائج التحقيق في القضية الشهيرة بـ"قضية التسجيلات".

مركز التحكيم منذ أغسطس الماضي يحقق في القضية المقامة من النصر ضد الاتحاد ولاعبه المغربي عبد الرزاق حمد الله، وبالفعل انتهى من الاستماع لأقوال أطراف القضية، قبل أيام قليلة.

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لكن بدلًا من أن يصدر المركز قراراته النهائية في القضية خلال الأيام الحالية، صدر تصرف غريب من يحيى الشريف، قد يعطل القضية أكثر.

ما هو قرار رئيس غرفة تحكيم المنازعات؟

وفقًا لمصادر صحيفة "الجزيرة" السعودية فإن رئيس الغرفة، تقدم باستقالته من منصبه في ظل خلافات قائمة داخل المركز.

وأوضحت مصادر الصحيفة أن مجلس إدارة المركز سيجتمع غدًا الثلاثاء، من أجل البت في الاستقالة، وتحديد قبولها أو رفضها.

ولم تكشف "الجزيرة" عن تفاصيل أخرى حول استقالة يحيى، لكن منتظر معرفة القرار الرسمي عقب اجتماع الغد.

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ما هي تفاصيل قضية التسجيلات؟

القضية مقامة من قبل النصر ضد نادي الاتحاد والمغربي حمد الله، بعدما تحصل النادي العاصمي على تسجيلات صوتية، تعود لفترة تمثيل المهاجم للعالمي، تجمعه بحامد البلوي؛ المدير التنفيذي للنادي الجداوي، يحرضه بها الأخير على الرحيل عن النصر، خلال فترة سريان عقده.

لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم تأكدت من صحة التسجيلات، لتقرر في أغسطس الماضي، إيقاف حمد الله أربعة أشهر، والبلوي ستة أشهر، ومشعل السعيد؛ إداري الاتحاد وقتها، أربعة أشهر، مع حرمان العميد من التعاقدات لفترة واحدة.

الاتحاد استأنف على هذه القرارات أمام مركز التحكيم، لكن الأخير لا يزال يبت في القضية، وقبِل فقط طلب العميد بتعليق إيقاف حمد الله، لحين انتهاء التحقيقات.

وكان حمد الله قد رحل عن النصر في نوفمبر 2021، بعدما فسخ النادي عقده من طرف واحد، بعد عدة خلافات مع مسؤوليه، وانضم بعدها اللاعب للاتحاد في صفقة انتقال حر في شتاء 2022.

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