خرج يورجن كلوب المدير الفني الجديد للمنتخب الألماني، من أجل انتقاد التسريبات التي انتشرت في الفترة الأخيرة، حول قائمته الأولى في رحلته مع المانشافت.

قال كلوب عن التسريبات الكثيرة السابقة لإعلان اختياراته: "في الواقع لا يهمني إطلاقًا إن كنتم ستسربون ذلك مبكرًا أو إن كان سيخرج إلى العلن مبكرًا".





وشدد: "لكنني أرى أنه أمر بائس قليلًا أن يكسب المرء لقمة عيشه من إخراج أمور كهذه إلى العلن قبل موعدها".

وكانت تلك رسالة واضحة إلى وسائل الإعلام والصحفيين الذين كشفوا في الأيام الماضية عن عدة لاعبين من قائمته الأولى.

ويؤمن قبل كل شيء، بأن هذا السعي وراء الأخبار الحصرية ينتقص من قيمة اللحظة الخاصة في مسيرة اللاعبين الذين تم استدعاؤهم للمرة الأولى. واشتكى كلوب قائلًا إنه "ليس من الضروري دائمًا تضخيم كل شيء بهذا الشكل".

وكان المدرب البالغ من العمر 59 عامًا قد رسم حدودًا واضحة لا لبس فيها بالفعل خلال مؤتمره الصحفي التقديمي، وطلب أن يساهم جميع المعنيين بدورهم في تحقيق النجاح.

وفي هذا السياق، طالب كلوب أيضًا بترك عائلته ومحيطه الخاص بالكامل وشأنهم. والآن أصر الألماني على اتباع هذا النهج أيضًا مع لاعبيه، من أجل تجنب الضوضاء الجانبية المزعجة.

لماذا اعتذر يونس ابن طالب إلى يورجن كلوب؟

علاوة على ذلك، تحدث كلوب أيضًا عن الوافد الجديد يونس ابن طالب، الذي أعلن بنفسه عن استدعائه في مقطع منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولم ير كلوب مشكلة في أن مهاجم آينتراخت فرانكفورت، الذي سُئل أثناء التسوق عن استدعائه، لم يلتزم الصمت. وقال: "لقد أفسد على جميع المسرّبين مخططهم. لقد أرسل لي الفيديو واعتذر لي".

وأوضح كلوب لابن طالب بعد ذلك أنه لا داعي لأن "يقلق". وقال: "رأيت هنا شابًا كان سعيدًا للغاية. وأود أن نحافظ جميعًا على هذا الحماس"، ثم أبرز صفات اللاعب الهداف بقوله: "لقد عاد بعد إصابة خطيرة. القرار بشأنه اتُّخذ سريعًا نسبيًا داخل الجهاز الفني، كان رائعًا عندما سجل 3 أهداف أمام أونيون برلين، إنه موهبة كبيرة حتى وإن كان يبلغ 23 عامًا فقط".