مؤتمر الكلاسيكو | "أنا من القلائل في العالم" .. مورينيو يسخر من لحيته

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سخر جوزيه مورينيو من التلميحات بأن لحيته التي أطلقها مؤخراً هي السر وراء مسيرة ريال مدريد المثالية في الأداء. ويواجه المدرب البرتغالي اختباراً كبيراً نهاية هذا الأسبوع، إذ يستعد فريقه للسفر إلى ملعب كامب نو.

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تحوّل ريال مدريد

بدا المشهد في ملعب سانتياجو برنابيو أكثر قتامة قبل ما يزيد قليلاً على شهر. ففي العشرين من سبتمبر، تلقّى ريال مدريد هزيمة مؤلمة بنتيجة 2-1 في ديربي العاصمة أمام أتلتيكو، وهي نتيجة تركته قابعاً في المركز الرابع ومتأخراً بفارق ست نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة. كانت تلك فترة من الضغط الشديد على مورينيو، إذ عكست خيبته الظاهرة تعثّر الفريق في المسابقة المحلية عقب انتكاسة سابقة أمام ريال بيتيس.

غير أن السردية تغيّرت بشكل جذري في الأسابيع التي تلت خيبة الديربي. فقد انطلق ريال مدريد في سلسلة انتصارات استثنائية امتدت على كل من الليجا ودوري أبطال أوروبا. وقد تزامن هذا التحوّل التكتيكي والمعنوي مع تغيّر في مظهر مورينيو الخارجي، إذ اختار المدرب إطلاق لحيته خلال هذه الفترة الناجحة، ما أثار أحاديث طريفة حول روتينه الجديد.

مورينيو ينفي أي دوافع تتعلق بالتطيّر

خلال مؤتمر صحفي أخير، سُئل المدرب مباشرة عما إذا كانت لحيته قد تحوّلت إلى تعويذة حظ خلال هذه السلسلة المؤلفة من أربعة انتصارات متتالية. وجاء السؤال: "هل أطلق لحيته منذ شهر وفاز بكل شيء: هل الأمر مجرد تطيّر؟". وأثار هذا الاستفسار رد فعل فوري ومرح من المدرب السابق لتشيلسي وإنتر.

وسارع مورينيو إلى نفي فكرة ارتباط عاداته في العناية بمظهره بحظوظ الفريق على أرض الملعب. وردّ بابتسامة قائلاً: "قطعاً لا".

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وأضاف: "هل أبدو بهذا السوء؟ هل عليّ أن أحلقها؟ لكنني واحد من القلائل في عالم كرة القدم ممن لا يؤمنون بالتطيّر".

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الحفاظ على الزخم في أكتوبر

ورغم نفيه، فإن الدلائل الإحصائية لشهر أكتوبر يصعب تجاهلها بالنسبة لمن يبحثون عن الأنماط. سلسلة الانتصارات بدأت بفوز صعب 1-0 على فياريال، تحقق بفضل هدف من يان ديوماندي. وتبع ذلك فوز مثير بنتيجة 4-3 بعد الانتفاضة أمام روما في دوري أبطال أوروبا، حيث قلب هدفا إندريك وأنطونيو روديجر المتأخران مجريات المباراة رأساً على عقب في الدقائق الأخيرة من اللعب.

وتواصل الطابع الحاسم لأداء ريال مدريد عندما اكتسح إشبيلية بنتيجة 4-1 في الليغا. وكان كيليان مبابي بطل تلك المواجهة، إذ سجّل هدفين ليضمن بقاء النقاط الثلاث في العاصمة. وامتد الزخم إلى مهمته الأوروبية التالية أمام آر بي لايبزيج، التي انتهت بانتصار كاسح آخر بنتيجة 4-1 بفضل أهداف برناردو سيلفا وأردا جولر ومبابي وديوماندي. وقد أعادت هذه السلسلة من النتائج الثقة داخل الفريق في لحظة محورية من الموسم. ويبدو أن فريق مورينيو قد وجد التوازن الذي كان مفقوداً خلال الأسابيع الأولى من الموسم، ممهداً الطريق لأهم اختبار لجدارته حتى الآن.

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الاختبار الأكبر في كامب نو

يمثّل الكلاسيكو المقبل في كامب نو تحدياً فريداً لمورينيو صاحب اللحية. فبرشلونة يدخل المواجهة بسجل محلي مثالي، بعد أن حقق الفوز في سبع مباريات من أصل سبع في الليجا حتى الآن. غير أن العملاق الكتالوني يأتي عقب أول هزيمة له هذا الموسم، وهي خسارة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، ما قد يمنح الفريق الضيف منفذاً نفسياً.

ولا يزال ريال مدريد متأخراً بفارق ست نقاط في جدول الدوري، ما يجعل هذه المواجهة حيوية إذا أراد تقليص الفارق مع المتصدر. كما ستُقام المباراة من دون فينيسيوس جونيور، الذي يقضي عقوبة إيقاف لأربع مباريات.