مؤتمر السعودية | رينارد يدعم العويس ويدافع عن لاعبي الهلال والمالكي يرفض الأعذار

شهد المؤتمر الصحفي للفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني لمنتخب السعودية، بعد الأسئلة الشائكة حول قائمة الأخضر، التي دافع عنها المدرب بقوة، مؤكدًا جاهزية كافة لاعبيه لإحداث المفاجأة في كأس العالم قطر 2022.

الأخضر يلتقي بمنتخب الأرجنتين غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت الدوحة، على استاد لوسيل.

وقال رينارد، خلال المؤتمر الصحفي: "لدينا من الحماس ما يجعلنا جاهزين لخوض بطولة بحجم كأس العالم، عملنا بجد لعدة أعوام، استعدادًا لهذه المشاركة، لم نأت لهنا من أجل التنزه، علينا أن نكون على قدر المسؤولية، كي يفخر الجمهور السعودي بنا، نعول على الروح القتالية للاعبين، ستجعلنا نظهر بشكل يليق بنا".

وأضاف: "يقولون عنا أننا المنتخب الأضعف في المجموعة، لكن هذا يحفزنا أكثر، لطالما رأينا مفاجآت في المونديال، المباريات الثلاث مهمة لنا، وليست مواجهة الأرجنتين فقط، شرف لنا مواجهة نجم بحجم ميسي، لكننا سنواجه 11 لاعبًا وليس ميسي فقط، وجمال كرة القدم في مفاجآتها، الأمر منوط لنا، علينا أن نقدم أفضل ما لدينا".

عن حراسة مرمى الأخضر، كون الحارس الأساسي محمد العويس، احتياطيًا في فريقه، علق رينارد: "ليس لدينا مشكلة في حراسة المرمى، حارسنا العويس لعب 17 مباراة في التصفيات".

وبسؤاله عن سبب ضم عدد كبير من لاعبي الهلال للقائمة، أوضح الفرنسي: "لا أنظر للأندية، بل أنظر للاعبين أنفسهم، اختار اللاعب لنفسه وليس لأنه يلعب لنادٍ معين، لاعبو الهلال خاضوا الكثير من المباريات في آسيا في السنوات الأخيرة، لذلك هم الأغلبية في قائمة المنتخب، وبشكل عام يجب على اللاعبين السعوديين أن يخرجوا للاحتراف في سن صغير، المنتخب المصري لوقت قريب لم يكن لديه محترفين وتغيروا، وربما يأتي وقت السعوديين".

من جانبه، رد عبد الإله المالكي؛ لاعب السعودية، عن سؤال "جول" حول صعوبة مواجهة أحد المرشحين للتتويج باللقب، وما إذ كان عامل الطقس، سيخدم لاعبي الأخضر، قائلًا: "ليس لدينا أي أعذار، اللاعبون متحمسون لخوض المباراة الليلة وليس غدًا، وعامل الطقس لا يهمنا، سواء ظهرًا أو ليلًا فنحن جاهزون لكافة المباريات".

واختتم المدير الفني الفرنسي المؤتمر الصحفي، مؤكدًا جاهزية سلمان الفرج؛ قائد الأخضر، لمواجهة الأرجنتين، وأنه تدرب بشكل طبيعي، بعدما كان قد عانى مؤخرًا من إصابة في الكتف.