مويس: بوجبا ليس ميسي أو رونالدو ولكن عليه البقاء في مانشستر يونايتد

المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد يعتقد أن بوجبا عليه الاستمرار مع الشياطين

فيسبوك تويتر بلال محمد

يرى ديفيد مويس، المدير الفني لمانشستر يونايتد الأسبق، أنه يجب على إدارة الشياطين الحمر الحفاظ على بوجبا وعدم السماح له بالرحيل، كما أنه أفضل لاعبي خط الوسط الموجودين حالياً.

وارتبط اسم بوجبا بالرحيل عن صفوف الشياطين الحمر، خلال فترة الانتقالات الماضية والانضمام إلى ريال مدريد ولكن الصفقة لم تكتمل.

وقال مويس في تصريحات صحفية: "لا يزال بوجبا أفضل لاعب خط وسط في مانشستر يونايتد، ولكن مستواه ليس ثابتاً ويصنع الفارق في كل مباراة".

وواصل: "ولكني أعتقد أنه يجب أن يبقى في مانشستر يونايتد، هو ليس مثل ميسي ورونالدو ولكنه لاعب موهوب حقاً ولديه الكثير ليقدمه".

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وأتم تصريحاته قائلاً: "إذا كنت تختار تشكيلة مانشستر يونايتد في الوقت الحالي، فإن بوجبا سيكون أساسياً وهذا مؤكد".

جدير بالذكر أن اللاعب الفرنسي، صنع هدفين مع الشياطين الحمر خلال خمس مباريات لعبهم في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.