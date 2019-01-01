موهبة ليفركوزن رداً على برشلونة وريال مدريد: أنا من سأقرر مصيري
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Bongarts
أكد كاي هافيرتز نجم وسط باير ليفركوزن أنه من سيقرر مصيره بعد ارتباطه بالانتقال إلى برشلونة وريال مدريد.
وقال هافيرتز في مؤتمر صحفي:"أنا أستمع للكثير من الناس ولكن في النهاية سيكون هذا قراري".
وأضاف:"سأتقبل أي نصيحة من (يواكيم) لوف (مدرب ألمانيا) لأن لديه الكثير من الخبرة".
وأوضح:"سيكون من قلة الذكاء ألا أستمع إليه".
يذكر أن هافيرتز -20 عاماً- قد سجل 17 هدفاً في الموسم الماضي وساعد ليفركوزن في التأهل لدوري أبطال أوروبا.