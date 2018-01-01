موهبة ريفير بليت يصدم ريال مدريد

بالاسيوس قد لا ينضم إلى ريال مدريد في يناير كما هو مخطط له. تعرف على تصريحات موهبة ريفير بليت

أكد ازيكويل بالاسيوس، لاعب ريفير بليت، رغبته الاستمرار مع بطل الأرجنتين لفترة أطول نافيًا وجود خطة للرحيل.

العديد من التقارير الصحفية أكدت اقتراب صاحب الـ20 عاماً من الانتقال لريال، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وفاز ريفير بليت بكأس كوبا ليبرتادوريس بعد التغلب على بوكا جونيورز في النهائي على ملعب "سانتياجو برنابيو".

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وقال بالاسيوس في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أعتقد أنني سوف أستمر لفترة أطول مع ريفير، فأنا سعيد للغاية بالتواجد معه".

وتابع: "لا أدري متى سأرحل عن الفريق ولكننا حققنا العديد من الإنجازات وأود الاستمرار والاستمتاع بها".

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جدير بالذكر أن اللاعب شارك في 18 مباراة مع ريفر بليت بجميع البطولات، سجل خلالهما هدفين حتى الآن.