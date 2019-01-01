موهبة اللاماسيا يهدد مستقبل مالكوم في برشلونة

لاعب الرديف في برشلونة يخطف الأنظار بعد تألقه أمام ساباديل

يهدد كارليوس بيريز، لاعب برشلونة الرديف، البرازيلي مالكوم بعد تألقه مؤخرًا في مركز الجناح وتسجيل الأهداف.

بيريز أحرز هاتريك أمام ساباديل في دوري الدرجة الثالثة في المباراة التي انتهت 5-1 لصالح البلوجرانا.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إنّ بيريز لاعب يستخدم قدمه اليسرى ويستطيع التواجد في مركز الجناح الأيمن ويدخل إلى العمق أو يلعب بمركز الجناح الأيسر لفتح الملعب.

وأشارت إلى أنّ اللاعب لديه الثقة والإمكانيات التي قد تجعله مناسبًا للتواجد في الفريق الأول حال رحل مالكوم عن البلوجرانا.

لم تصلح على مقاعد البدلاء يا هنري.. انتقل إلى مشاهدة التلفاز! 📺👊 pic.twitter.com/vYzSbyugD0 — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 27, 2019

مالكوم أهدر فرصة سهلة أمام إشبيلية في المباراة التي انتهت 2-0 لصالح الفريق الأندلسي وعقدت موقف برشلونة في لقاء الإياب.

وتسعى عدة أندية للتعاقد مع مالكوم وعلى رأسهم توتنهام وأرسنال كما لديه عرض من جوانزو إيفرجراند صيني.