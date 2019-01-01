مونييه يؤكد رغبته في البقاء مع باريس سان جيرمان

يطمح للتوقيع على عقد جديد مع النادي الفرنسي

أكد توماس مونييه ظهير نادي باريس سان جيرمان، أنه لا يخطط للرحيل عن الفريق رغم الشكوك المحيطة بمستقبله.

اللاعب البلجيكي يدخل في العام الأخير من عقده مع النادي الفرنسي، دون وجود أي مؤشرات حول التجديد حتى الآن.

صاحب الـ27 عاماً ارتبط بالانتقال للعديد من الأندية في الصيف، كان أبرزها أرسنال ومانشستر يونايتد، لكنه قرر الاستمرار مع باريس.

وقال مونييه عن مستقبله:"كانت فترة صعبة جداً في الصيف، حيث دخلت في العديد من المناقشات والمفاوضات".

وأضاف:"اقتربت جداً من الرحيل ولكن الأمور لم تكتمل بنسبة 100% بالشكل المطلوب لمغادرة النادي".

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وتابع:"البقاء في باريس كان دائماً الأولوية بالنسبة لي، أتمنى الاستمرار والتوصل لاتفاق لتجديد عقدي الذي ينتهي الصيف القادم".

واستكمل مونييه:"أعلم أنني لست الخيار الأساسي للمدرب في مركزي، لكني سأتحلى بالاحترافية مواصلة العمل".

يذكر أن مونييه انضم لباريس من كلوب بروج في 2016، وخاض أكثر من 100 مباراة مع النادي الفرنسي.