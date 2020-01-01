مونييه بعد سداسية سانت إتيان: بداية مثالية لعام باريس الجديد

المدافع الأيمن سعيد بالفوز العريض على سانت إتيان

وصف مدافع باريس سان جيرمان توماس مونييه، الفوز العريض الذي تحقق على حساب سانت اتيان بسداسية مقابل هدف، بالبداية المثالية لعام العملاق الباريسي الجديد.

وتفادى ممثل عاصمة الضوء ما حدث معه العام الماضي، حين ودع منافسات كأس الرابطة المحترفة الفرنسية، بالخسارة أمام جانجون في مثل هذا الدور –ربع النهائي-.

وبعد المباراة قال توماس مونييه للصحفيين "بداية مثالية لعامنا الجديد، وسانت اتيان لم يكن لديهم أي حظ أمامنا، إذ سيطرنا على مجريات المباراة بشكل كامل".

وأضاف "لعبنا في بعض الأوقات كرة صالات، لذا لا يمكنني سوى أن أهنئ كل اللاعبين، حيث لعبنا بكل قوة حتى اللحظات الأخيرة كما طلب المدرب، وسجلنا كذلك أكثر عدد ممكن من الأهداف".

وعن سبب تغير عقلية اللاعبين هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي، قال "العقلية جيدة جدًا، ومتابعة مدراء النادي والموظفين جيدة للغاية، الأمر لا يتوقف عند ليوناردو فقط، بل الجميع، وهذا ما كنا نفتقده العام الماضي، هو دعم المدراء".

وأشاد بالمدير الرياضي القديم الجديد، قائلاً "إنه إضافة حقيقية للنادي، وهناك أيضًا ذراعه اليمنى، وأقصد قسم الاتصالات، إنهم على دراية بأعلى مستوى في كرة القدم، ونحن نستمع إليهم".

تجدر الإشارة إلى أن باريس سان جيرمان يحتل صدارة الدوري الفرنسي برصيد 45 نقطة، متقدمًا بسبع نقاط ومباراة أقل من الوصيف مارسيليا.