مونشي يهاجم التحكيم: إنها مسرحية.. إشبيلية يستحق ركلة جزاء

وجه مونشي المدير الرياضي لنادي إشبيلية الإسباني انتقادات حادة إلى التحكيم بعد مباراة فريقه أمام ريال مدريد، والتي أقيمت مساء الأحد في قمة الجولة 15 من بطولة الدوري الإسباني.

ريال مدريد حقق فوزًا ثمينًا على إشبيلية بنتيجة 2-1، بفضل هدف في الدقيقة 87 سجله البرازيلي فينيسيوس جونيور، ليمنح النادي الملكي نقاط المباراة كاملة.

لكن لقطة معينة في المباراة أثارت جدلًا واسعًا، تحديدًا في أواخر الشوط الأول، بعد سقوط لوكاس أوكامبوس في منطقة جزاء ريال مدريد بعد تداخل من دافيد ألابا، لكن حكم المباراة خوسيه سانشيز مارتينيز أشار باستكمال اللعب.

ماذا قال مونشي؟

المدير الرياضي لنادي إشبيلية، وخلال مقابلة مع قناة "moviestar" الإسبانية بعد المباراة، أظهروا له تلك اللقطة أكثر من مرة.

مونشي كان غاضبًا للغاية أثناء عرض اللقطة، وعلق عليها قائلًا: "لا أنا ولا أي شخص يراها، أي شخص يرى وجود تلامس وعرقلة وبالتالي ركلة جزاء، إنها ضربة جزاء واضحة للغاية".

وأضاف: "أي شخص يمكن أن يراها، يجب أن تكون الأمور موضوعية، يمكن أن تقولوا ذلك بأنفسكم، لكن أنا شخص منخرط في الأمر".

وأكمل: "ليس هناك شكوك بأننا لا نحصل على حظنا مؤخرًا في القرارات بوجود تقنية حكم الفيديو".

وأردف: "أنا لست غاضبًا من هذه المسرحية، إنها ليست جديدة".

ما هو رأي مونشي في النتيجة؟

ومع تقدم المقابلة، عبر مونشي عن خيبة أمله بعد هزيمة إشبيلية أمام ريال مدريد، خاصة بعد الأداء المميز الذي قدمه النادي الأندلسي في المباراة.

وقال المدير الرياضي لإشبيلية تعليقًا على المباراة: "لقد تفوقنا على ريال مدريد عمليًا طوال المباراة، نتيجة الشوط الأول لم تكن عادلة بعد أن انتهى 1-1، لأننا كان أنجح دفاعيًا وهجوميًا".

وأضاف عن خطأ ياسين بونو الذي تسبب في هدف التعادل: "بونو يعطينا كل شيء، نحن بشر ويمكن أن نرتكب الأخطاء".

وقال عن النتيجة: "لا يوجد شيء اسمه العدالة، لقد ألغينا ريال مدريد تمامًا".

وأضاف: "لم أر ريال مدريد أكثر تراجعًا مما كان عليه في الشوط الأول، دفاع متراجع وخلف الكرة، الشوط الأول كان رائعًا بالنسبة لإشبيلية".

وقال مونشي في ختام تصريحاته: "لكن في النهاية افتقدنا إلى القوة، كان من العدل أن يفوز إشبيلية، وعلى أقل تقدير أن نتعادل".

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