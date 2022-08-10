مونشي يُشبه صفقة لاعب ريال مدريد السابق بمارادونا

تعاقد نادي إشبيلية مع إيسكو قادمًا من ريال مدريد في صفقة انتقال مجانية بعد انتهاء عقده مع نادي العاصمة الإسبانية.

النادي الأندلسي أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع بترتيب الليجا، ويسعى للاحتفاظ بمكانته ضمن المربع الذهبي في الموسم الجديد من أجل مواصلة التواجد في بطولة دوري أبطال أوروبا بالإضافة للمنافسة في بطولة كأس ملك إسبانيا بحثًا عن الوقوف على منصات التتويج.

ويرى مونشي المدير الرياضي للنادي أن إيسكو من اللاعبين الذين يُراهن عليهم النادي، حيث أشار إلى أن تأثيره على النادي سيشبه تأثير دييجو مارادونا أسطورة كرة القدم الأرجنتينية باعتباره لاعبًا من نفس النوع.

حديث مونشي عن إيسكو

وقال مونشي في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية : "لقد راهننا عليه لأننا نثق به كثيرًا نبحث دائمًا عن لاعبين يملكون شيء خاص، شيء مختلف مثل مارادونا".

وأضاف: "نحن فريق متماسك للغاية ونرغب في تطوير لعبة جذابة لتمكين اللاعبين ذوي الجودة الهائلة من تطوير كرة القدم مثل إيفر بانيجا ومودو فاسكيز، أنا لا أقارنه بمارادونا، لكن لدينا هنا بيئة تساعد الأشخاص ذوي المواهب على إظهار ذلك".

مارادونا يُعتبر أحد أعظم اللاعبين الذين لعبوا كرة القدم على الإطلاق حيث أمضى أقل من موسم في سانشيز بيزخوان بنهاية مسيرته وخاض 28 مباراة خلال عامه في الأندلس، وسجل ستة أهداف، قبل أن يعود إلى الأرجنتين ليكمل بقية مسيرته الكروية.

يأمل إيسكو في إحداث تأثير أكبر في إشبيلية، حيث انضم بعد فترة حافلة بالكؤوس في سانتياجو برنابيو وخاض 352 مباراة مع ريال مدريد في جميع المسابقات وفاز بكل الألقاب الممكنة مع نادي العاصمة الإسبانية، وساهم في تسجيل 53 هدفًا و 56 تمريرة حاسمة خلال الفترة التي قضاها بطل إسبانيا وأوروبا.