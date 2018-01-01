مونشي: لا وقت في كرة القدم ولكن روما بحاجة إليه

المدير الرياضي لروما يكشف كواليس انتقال زانيولو وناينجولان..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى مونشي المدير الرياضي لروما الإيطالي اعتقاده بأن الجماهير ستفهم وتتقبل طريقة العمل الحالية للنادي رغم غضبها من الجماهير.

وقال مونشي في لقائه مع سكاي سبورتس:"أعتقد أن الجماهير ستبدأ في فهم فكرتي، أعلم أنه لا يوجد وقت في كرة القدم، ولكني أعلم طريقة عملنا وأتمنى أن تكون صحيحة". اختيارات المحررين ميسي وأوبلاك والفريق المثالي في الدوري الإسباني حتى الآن

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وعن انتقال زانيولو إلى فريقه قال:"إنتر لم يكن راغباً ببيع زانيولو، هم ليسوا حمقى، ولكن نظراً لرغبتهم في الحصول على راديا (ناينجولان) كان من المنطق أنهم سيضطرون لترك شيء بالمقابل".

وتابع:"الاتفاق ما كان لينهار بدون زانيولو، ولكن يجب أن أقول، لم أكن أتوقع أنه سيكون حاسماً بهذا الشكل".

وسيتم عرض المقابلة كاملة في الحادي والثلاثين من ديسمبر الجاري، أي في آخر أيام العام.