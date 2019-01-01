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مونشنجلادباخ يكشف موقفه من التعاقد مع روبن

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Getty Images
روبن بلا نادي بعد ترك بايرن
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

علق بوروسيا مونشنجلادباخ على التقارير التي ربطته بالتعاقد مع النجم السابق لبايرن ميونخ أريين روبن في الانتقالات الصيفية الجارية.

ويبحث بوروسيا عن بديل لنجمه تورجان هازارد الذي انتقل إلى صفوف دورتموند هذا الصيف مقابل ما يقارب 30 مليون يورو.

وقال ماكس إيبريل، المدير الرياضي للنادي، لصحيفة "بيلد": "هذه الفكرة ليست صحيحة، ولسنا في مفاوضات مع روبن".

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وأوضحت الصحيفة أن تركيز النادي لتعويض هازارد يتجه لعدد من الأسماء الأخرى مثل بريل إمبولو من شالكه والألماني ماكس كروز، لاعب بريمين.

وأفادت وسائل الإعلام أن روبن يملك عدة حلول حال قرر الاستمرار، ومنها الانتقال إلى لاتسيو، أو العودة إلى هولندا مع إيندهوفن أو جرونينجن.

روبن انتهى عقده مع بايرن بحلول نهاية الموسم الأخير، وأشارت تقارير أنه قد يعتزل بسبب معاناته المستمرة مع الإصابة.

 

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