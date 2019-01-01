كأس أمم أفريقيا

مونشنجلادباخ يسعى لضم بن سبعيني

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بن سبعيني قدم عرضًا مميزًا في كأس الأمم الإفريقية

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، اهتمام بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني بضم رامي بن سبعيني نجم المنتخب الجزائري وستاد رين الفرنسي.

وقدم بن سبعيني مستوى أكثر من ممتاز خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي أقيمت في مصر برفقة محاربي الصحراء.

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ووفقًا لما نشرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن مونشنجلادباخ حاول ضم بن سبعيني في الموسم الماضي، خلال فترة الانتقالات الصيفية ولكن لم تنجح المفاوضات.

وأشارت الصحيفة أن النادي الألماني يجدد مفاوضاته في الوقت الحالي للحصول على الظهير الأيسر لرين الفرنسي خلال فترة الانتقالات الحالية.

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وقدم النادي الألماني في الوقت الحالي عرضًا بقيمة 7.5 مليون يورو، للحصول على خدمات الجزائري رامي بن سبعيني خلال الصيف الجاري.

وأشارت التقارير أن يتبقى موسمًا واحدًا فقط في عقد بن سبعيني مع رين الفرنسي، مما قد يقرب وجهات النظر في المفاوضات الحالية.

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