مونديال الشباب - ميجيل: كان هدفنا تطور كرة قطر ولا أعلم لماذا لم نسجل

المنتخب القطري ودع البطولة دون تسجيل أي أهداف

فيسبوك تويتر بلال محمد

أبرز برونو ميجيل، المدير الفني للمنتخب القطري للشباب هدف العنابي من المشاركة في كأس العالم للناشئين والمقامة في بولندا.

وخسر المنتخب القطري، مساء أمس بهدف نظيف من المنتخب الأمريكي في ختام دور المجموعات للمجموعة الرابعة.

وقال ميجيل في تصريحات تلفزيونية عقبت اللقاء: "قمنا بعمل جيد، حسب رأي لعبنا أفضل من أوكرانيا والولايات المتحدة، ولكننا لم نسجل الأهداف".

وتابع: "كان هدفنا ان نبرز تطور قطر في كرة القدم، وأن نستعد بشكل أقوى لمونديال 2022".

وأتم تصريحاته قائلاً: "الحقيقة أننا صنعنا فرصاً كثيرة للتسجيل، ولكن لا أعلم سبب عدم التسجيل، أعتقد أننا قمنا بعمل رائع في البطولة بالرغم من عدم التسجيل".

💢 نهاية المباراة بين شباب قطر وشباب المنتخب الأمريكي بهزيمة العنابي بهدف مقابل لا شيء ضمن بطولة كأس العالم للشباب



(📸: @QFA) pic.twitter.com/W7p5gC5Tkx — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 30, 2019

وودع العنابي البطولة، متذيلاً لمجموعته بعد الخسارة من نيجيريا وأوكرانيا والولايات المتحدة.