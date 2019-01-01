مونديال الشباب | عبد الرحمن الشمري: تعاهدنا على فعل أقصى ما لدينا للتأهل لدور الـ16

منتخب السعودية للشباب يبحث عن تعويض هزيمة فرنسا أمام مالي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد عبد الرحمن الشمري؛ حارس مرمى المنتخب السعودي للشباب، أنه تعاهد رفقة زملائه على الظفر بالثلاث نقاط في المباراتين المتبقيتين من دور المجموعات بكأس العالم تحت 20 عامًا بولندا 2019، مطالبًا الجمهور بمساندة الفريق.

الأخضر الشاب يلاقي منتخب مالي غدًا الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من الدور الأول بالمونديال، في تمام الساعة السابعة بتوقيت المملكة السعودية.

وقال الشمري، خلال فيديو نشره الحساب الرسمي للمنتخب عبر "تويتر": "الحمد لله على كل حال، المباراة كانت صعبة من بدايتها، خاصة أننا نلعب بعشرة لاعبين منذ الدقائق الأولى وهو ما أثر علينا، لكن هذه الهزيمة ليست نهاية المشوار، أمامنا مباراتين سنفعل بهما كل شيء حتى نحصل على الثلاث نقاط".

تركي العمار: لم نتوقع سيناريو مباراة فرنسا وسنعود أمام مالي

وأضاف: "تعاهدنا نحن اللاعبون أن نخرج أقصى ما لدينا في المباراتين المتبقيتين ونحقق الفوز حتى نتأهل لدور الـ16".

حارس الأخضر الشاب اختتم، موجهًا رسالة للجماهير: "لا تحرمونا من دعواتكم، ساندونا، وإن شاء الله سنهديكم الست نقاط المقبلة".

وكان المنتخب السعودي للشباب قد استهل مشواره في المونديال أول أمس السبت بملاقاة نظيره الفرنسي، لكنه تلقى الهزيمة بثنائية نظيفة، بعدما تعرض لاعبه فرج الغشيان للطرد المباشر في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول.

الهزيمة جعلت الأخضر الشاب يتذيل جدول ترتيب المجموعة الخامسة دون أي رصيد من النقاط، بينما يتصدر الديوك الترتيب بثلاث نقاط، يليه منتخبا بنما ومالي بنقطة لكل منهما.