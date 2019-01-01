مونديال الشباب - حسان التمبكتي: نشعر بخيبة أمل وقلة التركيز السبب

قائد منتخب السعودية للشباب يتحسر على ريمونتادا مالي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعرب حسان التمبكتي؛ قائد منتخب السعودية للشباب، عن إحباطه بعد تلقي فريقه الهزيمة أمام مالي في اللحظات الأخيرة من المباراة، مؤكدًا أنه سيسعى لتقديم الأفضل فيما هو قادم.

الأخضر الشاب تلقى هزيمة في الوقت القاتل برباعية مقابل ثلاثة أهداف، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم تحت 20 عامًا بولندا 2019. (طالع تقرير المباراة)

وقال التمبكتي، في تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس"، عقب المباراة: "هذا قضاء الله وقدره، نحن وقعنا في أخطاء ومالي أحسنت استغلالها وسجلت أهدافها، إن شاء الله القادم لنا أفضل".

وبسؤاله عن الانتقادات حول طريقة البناء من الخلف التي يعتمد عليها الأخضر، علق: "هذه طريقتنا وتدربنا عليها كثيرًا، لكن ما حدث كان نتيجة قلة التركيز وهو ما استغله الخصم".

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واختتم: "هناك خيبة أمل كبيرة، أن نكون متقدمين بثنائية ثم يعود الخصم ويسجل أربعة أهداف، الأمر صعب، لكن أملنا معلق بالمباراة الأخيرة، لا بديل أمامنا سوى الفوز".

يذكر أن الهزيمة جمدت الأخضر في مؤخرة المجموعة الخامسة دون أي رصيد من النقاط، ليبقى أمل ضعيف بالتأهل كأفضل ثالث، بينما ارتفع رصيد مالي إلى النقطة الرابعة في المركز الثاني.

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بينما تتصدر فرنسا جدول الترتيب برصيد ست نقاط، تأهلت بهم إلى الدور المقبل، ويحتل منتخب بنما ثالثًا برصيد نقطة واحدة.

ومن المقرر أن يلاقي الأخضر الشاب، نظيره البنمي في المباراة المقبلة في 31 من مايو الجاري.