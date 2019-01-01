مونديال الشباب | برونو ميجيل: لا بديل عن الفوز أمام أوكرانيا

منتخب قطر للشباب في مهمة صعبة وتزداد صعوبتها بعد هزيمة نيجيريا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يعلق البرتغالي برونو ميجيل؛ المدير الفني لمنتخب قطر للشباب، آماله على مواجهة أوكرانيا حتى يكمل فريقه مشواره في كأس العالم تحت 20 عامًا بولندا 2019، مؤكدًا أن الأدعم الشاب لن يفرط في الفوز.

الأدعم الشاب يلاقي نظيره الأوكراني اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الدوحة، ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات من المونديال.

وقال ميجيل، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "مباراة نيجيريا أغلقنا صفحتها وأصبحت من الماضي، قمنا بعدها بتصحيح الأخطاء التي أتمنى ألا نقع بها مجددًا، والآن نحن جاهزون لملاقاة أوكرانيا".

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وأضاف: "لقاء المنتخب الأوكراني سيكون صعب للغاية، لأنه أحد المرشحين للمنافسة على اللقب، لكن لن نفرط في الفوز ولا بديل أمامنا سواه حتى نحافظ على حظوظنا في التأهل لدور الـ16".

العنابي الشاب كان قد استهل مشواره في المونديال بتلقي هزيمة ثقيلة برباعية نظيفة، في 24 من الشهر الجاري.

ويتذيل المنتخب القطري جدول ترتيب المجموعة الرابعة دون أي رصيد من النقاط رفقة أمريكا، بينما يتصدر المنتخب النيجيري بثلاث نقاط يليه أوكرانيا بنفس الرصيد من النقاط.