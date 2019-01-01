مونديال الشباب – الأخضر يودع البطولة بعد الخسارة الثالثة أمام بنما

المنتخب السعودي خرج من البطولة دون أي نقطة

فيسبوك تويتر بلال محمد

ودع المنتخب السعودي، مونديال الشباب المقام في بولندا بعد خسارته اليوم من نظيره البنمي بهدفين مقابل، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالبطولة.

منتخب بنما افتتح التسجيل في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء عن طريق أكسل ماكنزي، واستمر تقدم المنتخب البنمي حتى الدقيقة 53 من الشوط الثاني، عندما سجل فراس البريكان هدف التعادل.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بعشر دقائق، استطاع دييجو فالانتا تسجيل الهدف الثاني لمنتخب بلاده ويخطف الثلاث نقاط، ويحافظ على آماله بالصعود للدور القادم.

وبهذه النتيجة يتجمد رصيد السعودية في المركز الأخير من المجموعة دون أي نقطة، بينما وصل منتخب بنما إلى النقطة الرابعة في المركز الثالث، ليتأهل ضمن أفضل ثالث إلى الدور القادم.

وتصدر المجموعة المنتخب الفرنسي بتسع نقاط، وجاء في المركز الثاني منتخب مالي بأربع نقاط وبفارق الأهداف عن منتخب بنما صاحب المركز الثالث.