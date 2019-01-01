مونديال السيدات – إنجلترا تضرب النرويج بثلاثية وتتأهل لنصف النهائي

المنتخب الإنجليزي إلى نصف نهائي مونديال السيدات

فيسبوك تويتر بلال محمد

حجز المنتخب الإنجليزي للسيدات، مقعده في نصف نهائي كأس العالم، بعد تغلبه على نظيره النرويجي بثلاثية نظيفة في أولى مباريات ربع النهائي.

المنتخب الإنجليزي، أنهى شوط المباراة الأول متقدماً بهدفين نظيفين، الأول سجلته جيل سكوت في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء.

وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق، سجلت الين وايت الهدف الثاني لمنتخب بلادها، لينتهي الشوط الأول بتقدم الإنجليز بهدفين.

وبعد أقل من ربع ساعة من انطلاق الشوط الثاني، أطلقت لوسي برونزي رصاصة الرحمة على قلوب لاعبات النرويج بهدف ثالث، ليصبح المنتخب الإنجليزي أول الواصلين إلى الدور النصف النهائي.

الجدير بالذكر أن مباريات الدور ربع النهائي تستكمل يومي الجمعة والسبت، حيث يلعب المنتخب الفرنسي مع نظيره الأمريكي، وإيطاليا وهولنداً، وأخيراً ألمانيا والسويد.